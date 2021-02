Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu efectueaza o vizita de lucru la Bruxelles in perioada 11 - 12 februarie, informeaza Guvernul. Seful Executivului va avea intalniri cu presedintii Consiliului European Charles Michel, Comisiei Europene Ursula von der Leyen, si al Parlamentului European David Sassoli, precum si cu…

- Este vorba despre parintii elevilor care vor studia in continuare in online, fie in localitatile in care incidenta este peste 1.5 la mia de locuitori, fie in cazul in care familia detine adeverinta care atesta ca elevul sufera de boli cronice si i se recomanda evitarea colectivitatii. Rasturnare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat creșterea cu 3% a salariului minim in 2021, la 2.300 lei. Masura se aplica din ianuarie. NEWS ALERT: CCR a decis – Pensiile trebuie majorate cu 40% „Salariul minim crește cu 3% in 2021, peste rata inflației din 2020 și peste estimarea de rata de inflație in 2021,…

- Guvernul a prelungit masura privind amanarea plații ratelor la banci. Solicitarile pot fi depuse pana pe 15 martie 2021 Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia plata ratelor la banca poate fi amanata pentru o perioada de maximum 9 luni. "Este o ordonanţă…

- Guvernul a prelungit masura privind amanarea plații ratelor la banci pentru o perioada de maximum 9 luni. Solicitarile pot fi depuse pana pe 15 martie 2021 Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul a adoptat o ordonanta potrivit careia plata ratelor la banca poate fi amanata pentru o perioada…

- Punctul de amenda in 2021 va fi plafonat la 145 de lei, a decis Guvernul miercuri seara. Ultima creștere a amenzilor de circulatie a avut loc in 2017, cand punctul de amenda a crescut de la 125 la 145 de lei. Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri seara, la finalul ședinței de guvern, ca punctul…

- Guvernul, in ședința pentru a aproba ajutoare de stat pentru HoReCa, finanțari prin IMM Invest și Agro Invest și pentru a prelungi masura muncii flexibile Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…

- Guvernul se reunește in ședința pentru a aproba ajutoare de stat pentru HoReCa, finanțari prin IMM Invest și Agro Invest și pentru a prelungi masura muncii flexibile Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul…