Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu incheie anul cu un mesaj surprinzator pentru fanii lui. Lor le spune, pe rețelele de socializare: „Alergați doar dupa fericire si iubire. Este singurul bun care nu se vinde la raft”. Anul 2023 a fost anul schimbarilor pe plan profesional pentru Florin Dumitrescu. Bucatarul și-a dat…

- Antena 1 a decis cine vor fi jurații noului sezon al emisiunii Chefi la cuțite. Pana acum, producatorii au vrut sa amane emisiunea pentru ca nu gaseau bucatari pe masura, dar totul s-a rezolvat.Cei patru jurați care vor aparea in noul sezon sunt: Ștefan Popescu, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki…

- Anul 2023 a fost un an al surprizelor, mai ales in media romaneasca și, in special, daca ne referim la producțiile TV. Dar, marele scandal a venit odata cu plecarea celor trei Chefi, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, iar vestea venea in timpul difuzarii sezonului 12 din Chefi la…

- Fosta echipa a juraților de la „Chefi la cuțite” revine in atenție. Florin Dumitrescu a vorbit despre planurile pe care le are alaturi de colegii sai: Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu, dupa plecarea de la Antena 1.

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu se afla in scandal cu Antena 1, dupa ce au refuzat sa filmeze o noua ediție a emisiunii Chefi la Cuțite. Catalin Scarlatescu, unul dintre chefi, a facut lumina in disputa atat de mediatizata.Catalin Scarlatescu spune ca nu știe nimic despre proces.…

- Cei trei foști jurați ai show-ului culinar Chefi la Cuțite, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, au fost dați in judecata de Antena 1 dupa ce au parasit emisiunea inaintea filmarilor pentru sezonul 13, iar la scurt timp a aparut și prima reacție a unui dintre „parați”.

- Vestea ca cei trei chefi de la celebrul show culinar s-au retras din proiect a starnit un val uriaș de reacții in randul fanilor emisiunii. In așteptarea dezvaluirii identitații celor care ii vor inlocui pe Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, Irina Fodor a vorbit pentru prima oara…

- Surprize – Cine vine la 'Chefi la cuțite' dupa plecarea lui Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu?Catalin, fiul lui Romica Țociu, a participat la „America Express”, iar acum a cazut la ințelegere cu Antena 1 pentru un nou proiect major in televiziune. Vorbim de emisiunea `Chefi la cuțite`, asta dupa ce…