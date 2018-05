Masinile diesel pot fi interzise dintr-un moment in altul in orasele din Germania. Un tribunal a decis ca interdictia are efect imediat!

Stiri pe aceeasi tema

- Sistem de evacuare care reduce emisiile de gaze, de la Bosch. Robert Bosch GmbH a anuntat ca inginerii sai au dezvoltat un nou sistem de evacuare la motoarele diesel, care va fi disponibil din 2020, si va reduce emisiile mult sub limita legala, ajutandu-i pe producatorii auto sa evite potentialele interdictii…

- Peste 73% din mașinile second-hand aduse de romani din Germania sunt echipate cu motoare diesel, iar aproximativ 3 sferturi din acestea sunt mai vechi de 8 ani, fiind, in cele mai multe cazuri, dotate cu motoare cel mult EURO 4 sau mai poluante. Situația poate fi considerata alarmanta pentru autoritați,…

- In contextul in care dezbaterea pe tema unor interdictii de circulatie continua in Germania, o tara care tocmai a facut un pas catre interzicerea circulatiei unor masini diesel mai vechi in oras, Violeta Bulc a indemnat Berlinul sa ia masuri, intr-un interviu pentru cotidianul regional Mitteldeutsche…

- Comisarul european insarcinat cu Transporturile a pledat miercuri, in presa germana, in favoarea introducerii unor taxe rutiere urbane asupra vehiculelor diesel in Europa, in vederea evitarii introducerii unor interdictii de circulatie, considerate ”frustrante”, relateaza AFP. In contextul in care dezbaterea…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Desi decizia Tribunalului…

- O instanta din Germania a decis ca orasele pot interzice masinile diesel pentru a lupta impotriva poluarii, hotararea avand potentialul de a cauza haos in trafic si o scadere dramatica a valorii acestui tip de masini. Una dintre instantele superioare din Germania a decis ca masinile care polueaza pot…

- Primariile oraselor germane pot dispune interdictii de circulatie pentru vehiculele cu propulsie pe motorina, a decis marti Tribunalul administrativ federal din Germania, informeaza publicatia Stern. Primarii oraselor Dusseldorf si Stuttgart au anuntat in mai multe randuri ca analizeaza…

- Un tribunal din orasul Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, transmite AFP, preluata de Agerpres.…