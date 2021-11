Stiri pe aceeasi tema

- Inca o moarte care ridica semne de intrebare la spitalul din Galați! De data aceasta este vorba despre Catalina, o tanara mamica care s-a stins din viața pe neașteptate. Conform spuselor soțului tinerei, de vina ar fi medicii de la spitalul din Galați, care i-au pus un diagnostic total eronat.

- VIDEO Reportaj in secția COVID a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. „Aici este granița dintre viața și moarte” Sunetul aparatelor de menținere a vieții intrerupe ritmic liniștea apasatoare a saloanelor Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia. Acolo, pacienții COVID duc, la propriu, o lupta…

- Romania inregistreaza un nou record negativ. Fostul ministrul al Sanatații, Nelu Tataru a avertizat populația cu privire la creșterea cazurilor de COVID-19. El recomanda populației sa se vaccineze: „Alegeți cu mintea pentru viața dumneavoastra, pentru familie, oameni dragi…”.

- 7 persoane au murit in urma incendiului de vineri de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit despre aceasta tragedie si a dezvaluit ce nereguli a gasit la unitatea spitaliceasca de la malul marii. Secretarul de stat in MAI a declarat, in conferința de presa, ca Spitalul…

- Un nou cuplu s-ar putea forma la „Casatoriți pe nevazute” și este vorba despre Daniela și Adrian. Pe cei doi ii leaga pasiunea pentru sport, insa au mult mai multe lucruri in comun. Experții emisiunii considera ca Daniela și Adrian se potrivesc.Adrian Jitea are 42 de ani, lucreaza in vanzari și vine…

- Vlad Voiculescu dezvaluie cum s-a implicat direct Florin Cițu in cumpararea celor 120 de milioane de vaccinuri și cum a pus, astfel, pe butuci bugetul Ministerului Sanatații."Anchetarea de catre DNA a modului in care Guvernul a achiziționat vaccinurile anti-COVID este bine-venita, Cițu va avea o surpriza…

- Pilotul bacauan Adrian Raspopa a suferit leziuni severe și a intrat in coma, sambata, dupa accident survenit in timpul competiției Raliul Iașiului. Pe locul 2 la general dupa PS1 la Raliul Iașului, echipajul Adrian Raspopa/Cosmin Diacu (Skoda Fabia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Expozitia "Enescu. Geniul si Festivalul. Chipuri de Iubire", care prezinta momente din viata marelui compozitor si din istoria Festivalului 'Enescu', prin fotografii si documente inedite, dintre care unele expuse in premiera, va fi vernisata, joi, la Sala Palatului. Potrivit unui comunicat al…