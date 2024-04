Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit, luni, cu dansatorii din ansamblul „Hecenii” din Heciul-Nou, Sangerei, a caror reprezentatie a devenit virala dupa ce au participat la emisiunea „Romanii au talent” de la Pro TV. „Am foarte multa admiratie si pentru conducatorul ansamblului, Dionisie Cobilas, fost discipol al reputatului coregraf Ion Sambris, cel care a stat la baza „Hecenilor”. Omul sfinteste locul, spune intelepciunea populara si Dionisie este un adevarat exemplu de om care, in pofida faptului ca face si el naveta saptamanal, iar in ultimul an munceste chiar si fara a…