Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 80 de ani din comuna Borșa, județul Maramureș, primul roman care a murit de coronavirus in Italia, ar fi fost adusa in țara pe ascuns... The post Romanca moarta de coronavirus in Italia, adusa pe ascuns cu mașina in tara. Soferul dricului, in carantina și cu dosar penal appeared first on Renasterea…

- O familie din New Jersey, Statele Unite ale Americii, a fost, pur și simplu, distrusa de coronavirus. Trei membri ai acesteia au murit deja, patru sunt in stare critica, iar alți 20 sunt plasați in carantina.

- Prin urmare, incepand de la miezul nopții, respectiv 18 martie, ora 00:01, este interzisa intrarea in Canada a tututor strainilor, cu cateva mici excepții. Mai exact, cetațenii Statelor Unite ale Americii și diplomații nu sunt vizați de aceasta masura,insa trebuie sa se autoizoleze pentru o perioada…

- Prefecții de Gorj și Dolj au declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca au fost identificate, cel puțin pana acum, 32 de persoane care au intrat in contact cu italianul infectat. Doi angajați ai firmei de unde italianul și-a inchiriat mașina sunt deja plasați in carantina.Ion Rujan, prefectul…

- O romanca stabilita de 12 ani in orașul italian Codongo, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de coronavirus din Italia, a vorbit despre atmosfera din zona, intr-un interviu acordat Hotnews.ro. Aceasta a marturisit ca autoritațile nu au comunicat oficial ce masuri se aplica, iar colegele sale,…

- Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus de pe nava de croaziera Diamond Princess, unde se afla mai mulți romani, a crescut cu 67, sambata, in vreme ce oficialii SUA au anunțat ca vor lua masuri pentru evacuarea cetațenilor americani, noteaza South China Morning Post.Alte 67 de persoane aflate in…

- Suspectii de coronavirus din afara Chinei sunt tratati in conditii de cinci stele. Carantina celor care s-au aflat in contact cu persoane infectate include statiuni de lux din Franta sau Thailanda, scrie Digi24.Suspectii de coronavirus din afara Chinei, care a cauzat peste 900 de decese, sunt trimisi…

- O romanca este suspecta de coronavirus. Femeia s-a intors in țara pe 2 februarie și intre timp a inceput sa aiba simptomele virusului ucigaș. Pacienta va fi transferata din Suceava la Institutul Matei Balș. Totodata este alerta și in Galați, unde 13 persoane au fost plasate in carantina. Vorbim de opt…