- Mark Zuckerberg, șeful Meta, a declarat ca aplicația Threads, recent lansata de companie, iși propune sa surclaseze Twitter. Zuckerberg a anuntat ca cinci milioane de conturi au fost create pe noua retea sociala in patru ore. Printre primii se numara Richard Branson, potrivit BBC.

- Meta a lansat miercuri noua sa retea de socializare, numita Threads, o platforma de microblogging cu caracteristici similare celor ale Twitter, o amenintare pentru grupul lui Elon Musk deja fragilizat, relateaza AFP.Sa mergem. Bine ati venit pe Threads, a scris CEO ul Meta, Mark Zuckerberg, pe contul…

- Compania Meta, care deține platformele Facebook, Instagram și WhatsApp, se pregatește sa lanseze noua sa aplicație pentru a rivaliza cu Twitter și spune ca va... The post Meta, compania care deține Facebook, va lansa joi o noua rețea sociala, o concurența pentru Twitter appeared first on Special Arad…

- Meta, compania condusa de Mark Zuckerberg care detine retelele sociale Facebook si Instagram, lanseaza Threads, o noua retea sociala ce reprezinta o alternativa pentru Twitter, reteaua sociala condusa de Elon Musk.

- WhatsApp Business, versiunea dedicata companiilor a celei mai populare aplicatii de chat, a depasit pragul de 200 de milioane de utilizatori pe luna, anunta Meta. De la ultimul anunt oficial, din iulie 2020, cand avea 50 de milioane de utilizatori pe luna, numar de utilizatori ai produsului a crescut…

- Doi dintre cei mai mediatizati miliardari din domeniul tehnologiei din lume – Elon Musk si Mark Zuckerberg – au convenit sa se lupte intr-un meci in cusca, relateaza BBC, preluat de g4media.ro. Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a anuntat ca este „dispus sa se bata…

- Meta Platforms a declarat ca va oferi cercetatorilor acces la componentele unui nou model de inteligența artificiala „asemanator cu cel uman”, despre care a spus ca poate analiza și finaliza imagini neterminate cu mai multa precizie decat modelele existente, noteaza Reuters. Modelul, I-JEPA, utilizeaza…