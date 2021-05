Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Fostul ambasador in Romania, Mark Gitenstein, este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse apropiate de procesul de selectare…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Doua surse apropiate de procesul de selectare a ambasadorilor au declarat pentru ziar ca Nicholas Burns, care a reprezentat Statele Unite la NATO, a fost ales ca ambasador in China, iar primarul din Los Angeles, Eric Garcetti, ar urma sa devina ambasador in India.Mark Gitenstein, fost ambasador in Romania,…

- Toate persoanele vaccinate vor putea intra pe teritoriul Spaniei, a doua destinatie turistica mondiala inaintea pandemiei, incepand din 7 iunie, a anuntat vineri, 21 mai, seful guvernului Pedro Sanchez, citat de AFP, potrivit Agerpres. „Incepand din 7 iunie, toate persoanele vaccinate si familiile lor…

- Romania se situeeaza pe locul 32 intr-un clasament al satisfacției expaților, inaintea SUA și Germaniei, topul fiind condus de Taiwan, Mexic și Costa Rica. In top 10 se afla Taiwan, Mexic, Costa Rica, Malaezia, Portugalia, Noua Zeelanda, Australia, Ecuador, Canada și Vietnam, scrie Mediafax.ro.…

- ​Uniunea Europeana și Statele Unite au ajuns la un armistițiu parțial în disputa pe tema taxelor pe importul de metale impuse de fostul președinte Donaldt Trump, iar SUA și UE vor începe sa abordeze împreuna politicile Chinei care ”distorsioneaza comerțul”, transmite Reuters.…

- Președintele american Joe Biden examineaza posibilitatea inaintarii primarului din Los Angeles (California), Eric Garcetti, pentru funcția de ambasador al SUA in India. Despre acest lucru a anunțat marți, citind mai multe surse, portalul Axios. Potrivit acestuia, pe linga Garcetti, sunt examinate și…

- Zilele acestea auzim din nou lamentari dupa lamentari referitoare la devalorizarea monedei naționale. Trecând peste lipsa proprietații cuvintelor celor ce folosesc formulari de genul - NOU MAXIM ISTORIC pentru EURO - cu referire la cotația media calculata de BNR, am vrut sa vad, înca odata,…