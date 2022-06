Marius Șumudica (51 de ani) e in vacanța, inainte de a incepe munca la Al-Raed, ocupanta locului șapte in sezonul trecut din Arabia Saudita. Antrenorul a revenit in țara ți a vorbit despre situația echipei Rapid. ”Nu, nu o vad pe Rapid in lupta pentru titlu. Rapid nu are valoare pentru a se bate la campionat anul asta. Din punct de vedere valoric al lotului de jucatori nu are valoarea ca sa-l ia. Nu contest valoarea lui Adi Mutu, cred ca este un antrenor bun, care are un bagaj destul de bun din punct de vedere al metodelor de antrenament, avand in vedere antrenorii cu care a lucrat. Dar din punct…