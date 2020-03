Stiri pe aceeasi tema

- Un orașel grec de marimea Bragadirului a devenit punctul zero al crizei refugiaților. Este vorba despre Kastanies, localitate aflata la granița cu Turcia, unde mii de migranți au sosit in ultimele zile.Grecia, țara in care mulți conaționali iși petrec vara de vara concediul de odihna e prinsa zilele…

- Marius Șumudica a scos un punct cu Gaziantep in deplasarea de la Goztepe (1-1). Cu Alin Tocșa integralist, și Alexandru Maxim folosit pana in mintutul 85, oaspeții au luat gol din faza fixa, pe gafa portarului Guvenc. Dar s-au revanșat in prelungiri la fel, dupa o lovitura libera și reluarea lui Diarra.…

- Antrenorul lui Gaziantep, Marius Șumudica (48 de ani), deplange soarta lui Dinamo, echipa care a ratat play-off-ul pentru cel de-al treilea sezon consecutiv. „Imi pare rau pentru Dinamo. Sa fiu sincer, imi pare rau fiindca play-off-ul fara Dinamo este ca mancarea fara sare si piper, cum se zice. Cred…

- Marius Șumudica a vorbit despre venirea lui Alexandru Maxim (29 de ani) in Turcia. Antrenorul lui Gaziantep afirma ca mijlocașul a renunțat la peste 400.000 de euro pentru a prinde minute in perspectiva barajului pentru EURO 2020. „Mi-am dorit foarte mult un jucator bun in relația 1 contra 1, care sa…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, a avertizat un jurnalist turc in timpul conferinței dupa meciul cu Fenerbahce, 0-2.: „Va trebui sa demonstrezi ca eu iau comisioane și ca am firma in Romania care transfera jucatori. Vei plati! Toți banii se vor duce la copiii care nu au bani in Gaziantep”.…

- Marius Șumudica, 48 de ani, e pe banca roș-negrilor de la Gaziantep de numai șase luni, fiind pe locul 9 in prima liga din Turcia, la jumatatea sezonului. Marius Șumudica are rezultate foarte bune și fanii roș-negrilor s-au atașat deja de el. Dupa 17 etape, echipa e pe locul 9, la jumatatea clasamentului,…

- Marius Șumudica a facut o promisiune mare suporterilor rapidiști, in prima zi a anului 2020. Actualul antrenor al formației din Turcia, Gaziantep, a fost externat din spital, dupa ce a suferit o bronhopneumonie, problema de sanatate care l-a obligat sa stea de Craciun internat, potrivit Mediafax.In…

- "Am facut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, in Turcia. Am facut perfuzie, am batut, seara am venit acasa, in Romania, și trei zile am fost la pamant. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rau. Doctorii nu vor sa-mi dea drumul acasa, spun ca e foarte periculos", a declarat marius Șumudica…