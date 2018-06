Stiri pe aceeasi tema

- Cei 28 de lideri ai Uniunii Europene au ajuns la un acord in dosarul migratiei la sfarsitul noptii, vineri in jurul orelor 04.30 (02.30 GMT), dupa un lung blocaj din partea Italiei care dorea angajamente concrete legate de gestionarea fluxului de migranti, transmite AFP.Viorica Dancila a numit-o…

- Cei 28 de lideri UE au ajuns vineri dimineata la un acord asupra migratiei, in cadrul unui summit tensionat, la Bruxelles, pe care Italia ameninta sa-l deraieze din cauza lipsei unor angajamente precise ale partenerilor sai europeni cu privire la primirea migrantilor, relateaza AFP conform News.ro .…

- Liderii statelor europene care se vor reuni, duminica, intr-un mini-summit la Bruxelles se vor angaja sa intensifice eforturile pentru reducerea migratiei ilegale in Uniunea Europeana si restrictionarea circulatiei solicitantilor de azil, se arata in proiectul declaratiei comune trimis miercuri capitalelor…

- In jur de 500.000 de oameni, angajati in industria din Romania si care lucreaza in conditii deosebite de munca vor vota in functie de cum vor trata politicienii problema foarte serioasa a prelungirii avizelor celor care lucreaza in aceste conditii. Liderii FNME, Dumitru Pirvulescu si…

- Liderii statelor europene si-au stabilit raspunsul colectiv fata de ”capriciile” presedintelui american Donald Trump in dosarele nuclear iranian si comertului international, intr-o reuniune, miercuri seara, la Sofia, relateaza AFP conform News.ro . Cina lor de lucru – de peste trei ore – nu a condus…

- Liderii formatiunilor de dreapta si eurosceptice jubilau luni dupa victoria electorala a premierului Viktor Orban, probabil adversarul cel mai eurosceptic al imigratiei, comenteaza dpa. Lideri de dreapta din Franta, Italia, Olanda, Austria si Germania l-au felicitat pe Orban, care va guverna…

