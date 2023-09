Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, 15 septembrie 2023, in jurul orei 23:00, pompierii din judetul Tulcea au fost solicitati prin apel la numarul unic de urgenta 112 pentru a interveni pe o nava sub pavilion Comores, acostata pe Bratul Tulcea la mila marina 36, pentru extragerea a 6 marinari care se aflau in stare de inconstienta…

- F.T. In noaptea de luni spre marti, pompierii militari prahoveni au fost alertati ca in comuna Berceni a izbucnit un incendiu care a cuprins mai multe anexe gospodaresti. «La locul indicat – se precizeaza intr-un comunicat al ISU Prahova – au fost mobilizate in prima faza doua autospeciale de stingere…

- Tragedie in județul Buzau. Un barbat a murit dupa ce a coborat sa curețe o fantana. Alți trei localnici care au incercat sa-l salveze au fost și ei la un pas de moarte. Au fost scosi in ultimul moment și au ajuns la Spital. Cauza tragediei: gazele emanate de pompa din fantana.