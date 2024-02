Stiri pe aceeasi tema

- Afecțiunile de sezon fac ravagii printre bistrițeni in ultima luna de iarna. La inceput de februarie, trei bistrițeni și-au pierdut viața din cauza pneumoniei. In total, in doar o saptamana, peste 150 de bistrițeni au fost internați din cauza afecțiunilor de sezon. Potrivit unei informari a Direcției…

- Cateva dintre vedete au probleme ca de inceput de an. Așa a fost sa fie, dar mai bine sa se trateze acum decat mai tarziu. Actorul Vladimir Draghia s-a operat marți, artista Cristina Spatar are probleme cu ochii și se pare ca și celebrul Chef Catalin Scarlatescu a avut de-a face tot cu o problema la…

- Gabriela Cristea lipsește din emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii” de la Antena Stars din cauza unor probleme de sanatate cu care se confrunta. Prezentatoarea a fost inlocuita, o alta vedeta cunoscuta modereaza show-ul matrimonial. Luni, chiar in ziua in care trebuia sa revina la Antena Stars cu…

- Dan Savenco (38 de ani) a fost capitanul echipei de handbal Dinamo. El s-a retras in vara lui 2021 și a ramas in club, fiind antrenor la echipa secunda a „dulailor”. Pivotul Dan Savenco a fost unul dintre cei mai importanți jucatori ai lui Dinamo in ultimul deceniu. A contribuit decisiv la ultimele…

- Kazahstanul a interzis intrarea in tara a unei celebre prezentatoare de televiziune din Rusia in urma comentariilor acesteia privind locul limbii ruse in aceasta tara din Asia Centrala, aliata a Moscovei, dar care incearca sa pastreze distanta fata de vecina sa de la invazia Ucrainei.

- Dupa o buna perioada in care nu s-a mai știut nimic despre viața ei personala, Ioana Filimon a dat de ințeles ca iubește din nou. Vedeta s-a afișat recent alaturi de un barbat misterios, cu care ar avea o relație.

- Marius Șumudica (52 de ani) a ajuns la spital, dupa ce s-a plans ca se simte rau. Antrenorul lui Gaziantep iși amanase intoarcerea in Turcia din cauza imbolnavirii cu coronavirus, tot din cauza simptomelor de Covid-19. Clubul turc i-a urat insanatoșire grabnica pe canalele sociale. Marius Șumudica a…

- Dan Ciotoi, de nerecunoscut! Imagini neașteptate cu celebrul artist pe patul de spital Continue reading Dan Ciotoi, de nerecunoscut! Imagini neașteptate cu celebrul artist pe patul de spital at Tabu.