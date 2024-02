Construcția unui releu de telefonie, presupus a beneficia de tehnologia 5G, genereaza tensiuni in comunitatea din Țintești. Satenii se divid intre temeri de radiații și necesitatea semnalului, iar preotul devine mediator in conflictul cu primarul. In localitatea Țintești din Buzau, construcția unui releu de telefonie care presupune utilizarea tehnologiei 5G a declanșat un scandal major, imparțind comunitatea in doua tabere distincte. Un grup de sateni, ingrijorați de potențialele radiații emise de antena, au adus nemulțumirile in fața primariei, iar un preot local s-a implicat ca mediator in conflictul…