- Un incident la bordul unui petrolier, in largul Emiratelor Arabe Unite (EAU) - considerat o „potentiala deturnare” - s-a incheiat fara pagube, a anuntat miercuri agentia britanica de securitate maritima UKMTO, relateaza AFP.

- Membri ai unor grupari proiraniene au capturat o nava comerciala, in Golful Oman, afrma surse din cadrul industriei maritime, in contextul in care Fortele Navale britanice au semnalat o "potentiala deturnare" in largul Emiratelor Arabe Unite, dar Iranul a negat orice implicare in incident. Conform…

- O cumplita tragedie din Pakistan a indurerat zeci de familii! In urma cu scurt timp, un autobuz plin cu ingineri și muncitori a explodat in drum spre locul unde iși desfașurau activitatea. Incidentul devastator a inregistrat pana in acest moment 13 morți și 36 de persoane ranite. Oficialii de la Ambasada…

- ​Un vapor de tip cargo detinut de Israel a fost atacat sâmbata în Oceanul Indian, transmite dpa, preluata de Agerpres. Incidentul nu s-a soldat cu raniti, a relatat publicatia Haaretz, citând surse israeliene de securitate.Conform sursei citate, Israelul pune pe seama Iranului…

- Un grup aeronaval condus de portavionul USS Ronald Reagan a intrat in Marea Chinei de Sud in cadrul unei misiuni de rutina, a informat marti marina Statelor Unite (U.S. Navy), intr-un context de amplificare a tensiunilor intre Washington si Beijing, care revendica cea mai mare parte a aceste zone maritime,…

- Incidentul neplacut s-a intamplat la Craiova, unde Ioana Mihaila a vizitat Centrul de vaccinare amenajat la Sala Polivalenta. Deranjata de intrebarile jurnaliștilor care au dorit sa știe despre problemele cu care se confrunta sistemul medical și ce se intampla cu salariile cadrelor medicale din centrele…