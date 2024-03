Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a declarat miercuri ca furajele care dau culoarea galbena a puilor nu sunt toxice pentru pasari sau pentru om, dar reprezinta o "practica comerciala inselatoare". El a mentionat ca aceasta metoda este…

- Rasturnare incredibila de situație in scandalul puilor infectați cu Salmonella și vanduți in Romania! Șeful ANSVSA Mihai Ponea spune ca ANPC dezinformeaza și ca bacteriile sunt prezente in orice produs pe care il cumparam și care nu e la conserva. Ponea spune ca exista numai doua feluri de Salmonella…

- Directorul executiv al ANSVSA Mihai Ponea il acuza pe președintele ANPC Horia Constantinescu ca induce in eroare oamenii cu afirmații legate de puiul vopsit și cu salmonella. Ponea a declarat la Digi24 ca fiecare lot de pasari care se sacrifica in ferme e testat de salmonella și ca din cele 2500 de…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, avertizeaza asupra comercializarii unor pui de gaina ‘ingalbeniti’ pentru a parea mai sanatosi si precizeaza ca va informa toate institutiile ce pot verifica cum s-a ajuns in aceasta situatie. ‘Ne confruntam…

- Șeful ANPC, Horia Constantinescu, susține ca piața romaneasca este plina de „pui ingalbeniți pentru a parea mai buni, impanați cu tulpini de salmonela periculoase”, un atentat serios la siguranța cetațenilor. Directorul general al ANPC mai afirma ca va informa absolut toate instituțiile care pot verifica…

- Avertismentul ANPC: Pui VOPSIȚI ca sa para mai BUNI, impanați cu SALMONELLA. Un atentat serios la siguranța fiecaruia Președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a avertizat miercuri ca unele companii utilizeaza practici inșelatoare, precum vopsirea…

- Șeful ANPC Horia Constantinescu a semnalat o problema pe care inspectorii ANPC au descoperit-o in magazinele din Romania. Este vorba de faptul ca unii producatori vopsesc puii de gaina pentru a-i face sa para mai apetisanți.Potrivit președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, avertizeaza ca unele firme vopsesc carnea de pui, pentru a o face sa para mai buna, uneori procedura realizandu-se in timpul hranirii, astfel incat vopseaua sa nu poata fi spalata. In aceste conditii, afirma Constantinescu,…