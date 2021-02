Marina Baboi, a doua din Europa la 60 m!

Atleții romani s-au descurcat foarte bine la primul mare concurs internațional din acest an, la care au participat alaturi de sportivi din alte 17 țari: Balcaniada de la Istanbul. Romanii au venit acasa cu 12 medalii! Marina Baboi, campioana naționala in probele de 60, 100 și 200 metri a ieșit pe doi in proba de 60 metri. „Aceasta medalie este foarte importanta, este prima pe care am caștigat-o in sala la o competiție balcanica și ma bucur foarte tare ca am reușit sa sparg gheața” - Marina Baboi, medalie de argint in proba de 60 m, la Balcaniada de la Istanbul. Marina s-a bucurat ca un copil pentru…