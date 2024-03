Vrei să renunți la job? Iată 8 idei de afaceri în care poți investi în 2024 Romanii manifesta tot mai mult interes pentru a deveni antreprenori, pentru a renunța la job și a-și construi viitorul pe cont propriu. Cu o mentalitate antreprenoriala tot mai prezenta in Romania, tot mai mulți tineri se lasa de job ca sa caute sa-și puna in aplicare viziunile și sa acționeze independent, in diverse domenii și sectoare de piața, potrivit Franchwise, o companie care activeaza pe piața de consultanța in domeniul francizelor din Romania. Astfel, pentru a le fi mai ușor sa intre in antreprenoriat și pentru a merge pe o rețeta deja testata, mulți romani incep o afacere in regim de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

