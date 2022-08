Stiri pe aceeasi tema

- Viking - FCSB, Hapoel Beer-Sheva - Universitatea Craiova și CFR Cluj - Maribor, meciurile retur din play-off-ul Conference League, se joaca joia viitoare, TOATE de la ora 20:00. Cele 3 echipe romanești iși joaca viitorul in Conference League saptamana viitoare, joi, 25 august, de la ora 20:00. ...

- Formatia CFR Cluj a remizat, joi seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa slovena Maribor, in prima mansa a play-off-ului Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova incearca sa se califice in grupele Conference League. In aceasta seara vor avea loc meciurile tur din play-off-ul competiției. Programul și televizarea meciurilor 20:30 CS Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva / DigiSport 1, Prima Sport 1 21:15 NK Maribor…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca este important ca formatia sa sa obtina un rezultat pozitiv in partida cu NK Maribor, programata in Slovenia, in prima mansa a play-off-ului Conference League, dar a subliniat ca in meciul…

- CFR Cluj, FCSB și CS Universitatea Craiova se vor duela azi in prima manșa din play-off-ul Conference League. Dintre cele trei partide, pentru doua au fost achiziționate pana in acest moment drepturile de televizare. Cine transmite FCSB - Viking Partida FCSB - Viking va fi transmisa in Romania de ProTV.…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a fost iritat de o intrebare care i-a fost adresata inaintea returului cu Șahtior Soligorsk din turul 3 preliminar al Conference League. CFR Cluj - Șahtior Soligorsk se joaca joi, 11 august, la ora 20:00. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la…

- Formatia CFR Cluj s-a calificat in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a trecut cu scorul general de 4-1, echipa din Andorra, Inter Escaldes. Miercuri, in returul din Andorra, scorul a fost 1-1. Pentru CFR Cluj a marcat Deac, in minutul 51, din penati, iar pentru Inter Escaldes a inscris…