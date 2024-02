Stiri pe aceeasi tema

- Trei adulti si un minor au fost raniti, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in Floresti, jduetul Cluj. In eveniment au fost implicate doua masini si un autobuz, potrivit news.ro. ”Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut…

- Un accident de circulație s-a produs joi seara, in Florești, fiind implicate doua autoturisme și un autobuz.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din comuna Florești. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar trei adulți…

- Un accident de circulație s-a produs joi seara, in Florești, fiind implicate doua autoturisme și un autobuz.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din comuna Florești. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar trei adulți…

- Accident cumplit la iesirea din comuna Mihail Kogalniceanu spre Constanta. Doi barbați au murit dupa ce o mașina și un TIR s-au izbit violent. Articolul Impact dezastruos. Doi barbați morți, dupa ce un TIR și o mașina s-au izbit la iesirea din comuna Mihail Kogalniceanu spre Constanta apare prima data…

- Accident de-a dreptul cutremurator pe o șosea din SUA. Doi oameni și-au pierdut viața și alți noua au fost raniți, dupa ce 35 de vehicule s-au izbit in mod șocant. Ceața ar fi fost de vina pentru haosul dezlanțuit, relateaza observatornews.ro .

- Un accident rutier cu doua autovehicule implicate a avut loc pe raza localitatii Capu Campului, a transmis ISU Suceava. In urma evenimentului, doi doi adulti si un minor, constienti si cooperanti, sunt monitorizati de catre resursele medicale trimise la fata locului. Sursa citata mai spune ca…

- Un accident rutier cu doua autovehicule implicate s a produs azi, 04 ianuarie, pe raza localitatii Capu Campului.Intervin pompierii militari ai Garzii de Interventie Gura Humorului cu o autospeciala pentru descarcerare si o ambulanta SMURD B2, cu sprijinul a doua echipaje SAJ, transmite ISU Cluj. In…

- Un accident ingrozitor s-a produs pe DN1 in Prahova! Un copil și doi adulți au fost raniți grav, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Barbatul a fost gasit inconștient și incarcerat sub fiarele mașinii. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l scoate.