Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație s-a produs joi seara, in Florești, fiind implicate doua autoturisme și un autobuz.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din comuna Florești. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar trei adulți…

- ”Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din comuna Floresti. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar trei adulti si un minor primesc ingrijiri medicale. De asemenea, in accident a fost implicat partial…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, un barbat și o femeie fiind transportați la spital, conștienți și cooperanți. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca. „In accident au fost implicate doua autoturisme. Din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie și un barbat necesita ingrijiri medicale,…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier s-a produs pe strada Paris din Cluj Napoca. In evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Un tanar de 19 ani primește ingrijiri medicale, dar prezinta doar afecțiuni ușoare. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca. In accident au fost implicate trei mașini. Pompieri din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe strada Corneliu Coposu din municipiul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața la intrarea in municipiul Dej dinspre Cluj-Napoca. Din primele informații, patru autoturisme au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMURD,…