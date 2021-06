Stiri pe aceeasi tema

- Fosta candidata la funcția de prim-ministru și ex-ministra Finanțelor, Mariana Durleșteanu, care candideaza la parlamentare pe lista Partidului Legii și Dreptații, a facut o analiza a scumpirilor la carburanți, operate in ultimele luni de catre marile companii din Moldova. In urma acestora, Parlamentul…

- Partidul Legii și Dreptații a depus, ieri, actele la Comisia Electorala Centrala pentru a participa la alegerile anticipate, din 11 iulie 2021, iar cap de lista este Mariana Durleșteanu. Fosta ministra a Finanțelor și fosta candidata la funcția de prim-ministra, Durleșteanu spune ca traiește un șoc…

- Partidul Legii si Dreptatii, condus de generalul Nicolae Alexei, a depus actele la Comisia Electorala Centrala pentru inregistrare in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Fostul ambasador al Republicii Moldova in Marea Britanie, Mariana Durlesteanu, este prima pe lista electorala a partidului.

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, a declarat in studioul Sputnik Moldova ca nu vede o problema daca cetațenii moldoveni aflați pe teritoriul altor state srpijina financiar partidele politice din țara noastra. Mai mult, Cimil spune ca potrivit rapoartelor…

- Reintoarsa in Republica Moldova, fosta ministra a Finanțelor, Mariana Durleșteanu, intenționeaza sa candideze la funcție de deputat in Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din iulie 2021 din partea Partidului Legii si Dreptatii, scrie știri.md „Am venit in țara acum doua…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a dizolvat miercuri Parlamentul de la Chișinau, prin decret prezidențial. Ea a anunțat ca vor avea loc alegeri pe 11 iulie, pentru a putea forma un nou guvern. Decizia președintei Maia Sandu a venit dupa ce Curtea Constituționala de la Chișinau a declarat,…