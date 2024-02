Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan. Anunta, miercuri, ca nu va prelua functia de presedinte, vacanta dupa decesul presedintelui Catalin Toma. Oprisan considera ca mandatul trebuie continuat de liberali. ”Cu sufletul coplesit de tristete, ma simt dator sa clarific in mod public…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, s-a stins din viața in dimineața zilei de sambata, 17 februarie 2024, la varsta de doar 46 de ani. Tragica veste a șocat intreaga comunitate din Vrancea și pe toți cei care i-au fost aproape, prieteni, colegi, colaboratori. Nicolae Ciuca, presedintele…

- Nicolae Ciuca, presedintele Partidului Național Liberal, a transmis sambata un mesaj la aflarea morții lui Catalin Toma, presedintele Consiliului Județean Vrancea, aratand ca acesta a fost unul dintre ”politicienii tineri ai partidului, plini de energie, de curaj, de bunavointa”: ‘Sunt profund intristat…

