Kaja Kallas a demisonat luni din funcția de prim-minsitru al Estoniei, in contextul in care urmeaza sa fie numita in funcția de Inalt Reprezentant pentru Politica Externa si de Securitate in viitoarea Comisie Europeana, potrivit agențiilor AP și Nexta. Astfel, Kaja Kallas devine reprezentanta statelor estice la varful Uniunii Europene, funcția de șef al diplomației […] The post Kaja Kallas și-a dat demisia in Estonia pentru a prelua șefia diplomației europene. Ce urmeaza? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .