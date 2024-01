Stiri pe aceeasi tema

- JUDECATA… Pentru cei 11 inculpați din dosarul Bratienilor de la Barlad, protestul magistraților ofera un moment de ragaz inainte de decizia finala a Curții de Apel Iași. Intreaga poveste a inceput in 2018 cand, mai mulți membri ai familiei Bratianu au fost acuzați de lipsire de libertate, viol și complicitate…

- Mai multe modificari fiscale intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Multe dintre ele ating microintreprinderile, iar daca ești antreprenor va trebui sa ști... The post Anul 2024 microintreprinderilor noi obligații, noi taxari și, mai ales, e-Factura pentru toata lumea, legata direct de ANAF appeared…

- 21 decembrie 2023Solstitiu de iarna cu bucurie si echilibru, pentru noi toti Va doresc o zi cat mai echilibrata si linistita. Este momentul sa respiram, sa ne relaxam, sa ne reconectam cu Viata, nu cu alergatura si grijile. Viata este vibratia regasita in respiratia noastra. Nu intamplator acum este…

- Catalin Bordea a trait dezamagirea vieții lui cand a aflat ca actuala fosta soție iși dorește sa divorțeze, iar la scurt timp faptul ca are o relație cu cel mai bun prieten al sau. Au fost zile de care nu vrea sa iși aminteasca, iar cel mai dificil moment din viața lui s-a intamplat tocmai atunci. oata…

- Romina Gingașu, soția bossului Ferrari, nu a uitat de unde a plecat. Deși are tot ce iși dorește și banii nu sunt o problema pentru ea, romanca a ales sa viziteze Bucureștiul alaturi de soțul ei, Piero Ferrari, de pe bancheta unei mașini Dacia. Romanca Romina Gingașu, in varsta de 31 de ani, soția lui…

- Marina Dina a ajuns in fața magistraților, dupa ce firma pe care blondina o deține se confrunta cu probleme. Pentru fosta asistenta TV ultima perioada din viața ei nu a fost cea mai liniștita. Mai mult decat atat, a fost acuzata de fostul partener ca nu se implica financiar in creșterea gemenilor pe…

- Cand va face Edy Mexicanu nunta cu partenera lui, femeia care i-a cucerit inima de ani de zile. Cei doi au oferit cele mai noi detalii despre marele eveniment. In urma cu cat timp au facut fiul lui Marian Mexicanu și soția lui cununia civila.

- ”Regele Colindelor” Ștefan Hrușca (66 de ani), stabilit in Canada, de peste trei decenii, și-a anunțat revenirea, in Romania, cu seria tradiționalelor spectacole de Craciun. Unde, insa, nu și-a invitat și mai vechii sai prieteni artiști. Solistul de muzica folk Ducu Bertzi ne-a marturisit, in exclusivitate…