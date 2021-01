Europarlamentarul Maria Grapini se razboiește cu TAROM. Grapini acuza compania ca masurile de securitate pentru prevenirea infectarii cu coronavirus sunt aplicate doar pe aeroport, insa ca in aeronave nu se mai pastreaza distanțarea sociala, iar oamenii sunt expuși riscului de infectare.

Citește și: NEXT LEVEL: Beijingul a trecut la testari ANALE pentru depistarea COVID -19 pentru un milion de locuitori

"Am pus intrebarea aceasta de o mie de ori: ce rost au masurile de distantare cerute in aeroport si peste tot daca in avion TAROM ne inghesuie trei pe rand, umar la umar, la nici…