Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi și durere la Biserica „Sfantul Ilie Tesviteanul”, din Pipera, acolo unde a avut loc astazi, slujba de inmormantare a soțului Mariei Carneci. Copleșita de durere, artista abia se mai putea ține pe picioareMaria Carneci și-a luat ramas bun de la Romulus Petrescu, cel care i-a fost soț timp de…

- Ieri, 28 noiembrie, Maria Carneci și-a luat adio de la soțul sau. Romulus Petrescu a fost condus pe ultimul drum de catre familie și prietenii care l-au indragit. Cel care i-a fost alaturi de cunoscuta solista de muzica populara a fost și Dan Negru, fostul coleg de platou de la Next Star, dar și din…

- Indragita cantareața de muzica populara a fost aproape de nerecunoscut, cand a fost remarcata de curand pe strada, in timp ce facea pregatirile necesare pentru inmormantarea soțului sau. Barbatul alaturi de care și-a petrecut o foarte mare parte din viața s-a stins recent, lasand-o pe Maria Carneci…

- Indragita cantareața de muzica populara Maria Carneci trece prin momente dificile. Soțul ei, omul care i-a fost alaturi in ultimii 36 de ani, s-a stins din viața dupa luni de zile de suferința.

- Artista de muzica populara este in doliu, dupa ce soțul ei a murit. Romulus Petrescu suferea de o boala grava, iar in urma cu doar cateva luni, fusese operat. Intreaga familie este in stare de șoc. In urma cu cateva luni, soțul Mariei Carneci a fost supus unei intervenții chirurgicale, apoi au aparut…

- Soțul Mariei Carneci s-a stins din viața astazi, dupa o lupta lunga cu o boala necruțatoare. Soțul artistei, in urma cu cateva luni, a fost supus unei operații grele. Dupa intervenție au aparut mai multe complicații și s-a luptat mult timp cu boala, potrivit Spynews.ro.Din pacate, astazi a…

- Barbatul a suferit o intervenție chirurgicala in urma cu cateva luni, in urma careia au aparut mai multe complicații. Cei doi au fost casatoriți mai bine de trei decenii. Trupul neinsuflețit al soțului Mariei Carneci va fi depus, marti, ora 11:30, la capela cimitirului din Pipera. Maria…

- Viața Mariei Ciobanu, cunoscuta drept ”Ciocarlia muzicii populare” este presarata cu desparțiri dese de oamenii dragi. Fratele artistei a murit. Ce mesaj a transmis fosta soție a lui Ion Dolanescu? Fratele Mariei Ciobanu, Ilie, a murit. Ce mesaj a transmis artista? De cațiva ani, Maria Ciobanu a pus…