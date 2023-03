Margareta Tanase conduce operațiunile industriale ale celor doua fabrici pe care Zentiva le are in Romania. Lucreaza in cadrul producatorului de medicamente de peste trei decenii, practic mai mult decat toți anii mei de viața, daca ar fi sa privesc lucrurile prin prisma acestui orizont de timp. Margareta face parte din vechea garda de lideri care au luat fraiele in propriile maini dupa ani `90, cu multa indarjire și determinare, dar și vaslind totodata intr-o Romanie care lasa in urma un regim cu care s-a obișnuit poate prea mult. Din dialogul cu ea, rețeta succesului in cariera nu pare sa…