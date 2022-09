Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu al editiei a XIX-a a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST 2022 de la Targu Mures, derulat pe parcursul intregii saptamani, a fost castigat de productia „Mother of Apostles", de Dmytro Ovechkin, din Ucraina. Marele Premiu SIMFEST, in valoare de 2.000 de euro, s-a acordat…

- Filmul „Veronica", de la a carui premiera se implinesc 50 de ani, a fost prezentat, vineri, la „Zilele filmului romanesc", organizate la cea de-a XIX-a editie a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST de la Targu Mures, Cinematograful ARTA fiind luat cu asalt de parinti si copii deopotriva.…

- Prezent la cea de-a XIX-a editie a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST de la Targu Mures, actorul Marcel Iures a avut parte, vineri, de o surpriza facuta de membrii trupei de teatru Pro Scenium, care au tinut sa se deplaseze de la Deva la Targu Mures, special pentru a-l intalni.…

- Pandemia de COVID-19 in numeroase ipostaze umoristice este prezenta la cea de-a XIX-a editie a Festivalului International de Film si Televiziune SIMFEST de la Targu Mures, in cadrul expozitiei de caricatura si pictura, vernisata luni seara, intitulata „Duelul Artelor", realizata de Mihai Panzaru – PIM…

- Acasa, la Popești, Mihai Bratosin are o colecție impresionanta de cupe, trofee și medalii obținute la numeroasele concursuri și festivaluri muzicale la care a participat. De curand, tanarul artist in devenire a caștigat Marele Premiu la secțiunea Pop vocals in cadrul ediției cu numarul X a Festivalului…