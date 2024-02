Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Carsten Breuer, șeful de stat major al armatei germane, considera ca este necesar ca Bundeswehr-ul (armata), in curs de modernizare de la lansarea razboiului rus in Ucraina, sa fie „apta de razboi" in cinci ani, potrivit unui interviu pentru Die Welt, relateaza AFP și Agerpres.„Pe baza diferitelor…

- Procurorii suedezi au anuntat miercuri ca renunta la ancheta cu privire la exploziile la gazoductele Nord Stream 1 si 2, si predau anchetatorilor germani probele descoperite in investigatie, transmite Reuters. ‘Concluzia investigatiei este ca jurisdictia suedeza nu este aplicabila si ca, prin urmare,…

- Ministrul apararii german Boris Pistorius a avertizat ca razboiul dintre Rusia si Ucraina s-ar putea extinde in tarile din vecinatate, transmite vineri DPA.''Auzim amenintari de la Kremlin aproape in fiecare zi - cel mai recent din nou impotriva prietenilor nostri din statele baltice'', a declarat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia a pierdut Ucraina pentru totdeauna ca rezultat al razboiului si nu va fi capabila sa-si atinga obiectivele militare in pofida unui efort masiv al armatei sale facut dupa invadarea Ucrainei in februarie anul trecut. ”Intregul obiectiv al acestei…

- Țara NATO care sprijina masiv Ucraina avertizeaza ca Rusia ar putea ataca Alianța Nord Atlantica: Va trebui sa ne obișnuim cu gandul unui razboi de aparare!O importanta țara NATO trage un semnal de alarma și evoca o posibila agresiune ruseasca asupra spațiului Alianței Nord Atlantice. Germania…

- "Nu mai avem timp. Ceea ce nu facem pe timp de pace nu va fi gata in cazul unei crize sau al unui razboi", a declarat seful comandamentului logistic JSEC al NATO, general-locotenentul Alexander Sollfrank, intr-un interviu publicat, joi, de Reuters, relateaza Ziare.com.Comandamentul comun de sprijin…