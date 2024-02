Aproape 60.000 de persoane au participat la cele patru zile de expozitie, de aproape patru ori mai multe decat in 2022, cand vizitatorii straini trebuiau sa faca teste rapide zilnice pentru COVID-19, si mai mult de cei 54.000 care au vizitat-o in 2018. Editia din 2020 a fost zguduita de anulari de ultim moment ale participantilor, pe masura ce virusul se raspandea in intreaga lume. In afara celui mai mare salon aviatic din Asia, problemele de transport au afectats sosirile si plecarile, mai ales in primele zile. Marti, liniile pentru autobuzele de transfer gratuite catre nodul de transport public…