Vot favorabil pentru ”Zilele Orașului Luduș”, ediția 2024 Aleșii locali ai orașului Luduș au aprobat, recent, cu prilejul unei ședințe ordinare a Consiliului Local Luduș, organizarea in parteneriat cu Asociația Culturala „Floare de Colț" a manifestarii "Zilele Orașului Luduș", in perioada 14-16 iunie 2024. "Autoritatea publica locala are in intenție organizarea in perioada 14-16 iunie 2024 a manifestarii "Zilele Orașului Luduș", prin marcarea [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sighișoara, din 28 martie, evenimentul „Zilele Culturii Germane", se va desfașura in perioada 14-16 iunie 2024, daca proiectul de HCL va fi adoptat de consilierii locali. Evenimentul, organizat de Forumul Democrat…

- Circa 40 de edituri din Romania si Ungaria vor participa la cea de-a treia editie a Targului de Carte si a Festivalului de literatura contemporana SepsiBook, ce vor avea loc in perioada perioada 23-26 mai la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe, informeaza organizatorii. Potrivit acestora, la SepsiBook3…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida joi, 28 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, cu privire la aprobarea scoaterii podului pietonal care leaga cartierul Unirii și Aleea Carpați din gestiunea Companiei Aquaserv SA și restituirea acestuia Municipiului Targu Mureș. Mijlocul…

- Grupul Banca Transilvania va face cel mai probabil inca un pas spre extindere. A ajuns la faza discuțiilor „tehnice și legale" pentru achiziția BRD Pensii. Tranzacția ar urma sa se incheie rapid, scrie Profit.ro. BRD Pensii, BT și Autoritatea de Supraveghere nu au comentat aceasta informație, la solicitarea…

- Transylvania Open WTA 250, turneul de tenis din Cluj-Napoca desemnat doi ani la rand cel mai bun turneu din lume la categoria lui, are de acum locul clar stabilit in circuitul WTA, organizatorii reusind sa achizitioneze o licenta care va asigura continuitatea evenimentului, potrivit news.ro Turneul…

- Televiziunea Romana va transmite, in perioada 6-10 februarie, Festivalul Sanremo, editia 74. Cele cinci seri de concurs pot fi urmarite la TVR 1, de la ora 21.30, conform news.ro. Pentru al cincilea an consecutiv si ultimul, dupa cum a confirmat omul de televiziune, festivalul este prezentat de Amadeus,…

- Primaria Targu Mureș anunța organizarea Targul Marțișorului și Ziua de 8 Martie! Perioada de desfașurare 23 februarie – 08 martie 2024, dupa cum urmeaza: • 23 februarie – 01 martie (perioada Marțișorului) se vor comercializa marțișoare si flori la fir, • 02 martie – 08 martie (perioada Florarilor) se…

- Primaria Municipiului Pitești anunța ca perioada in care se va desfașura cea de-a 47-a ediție a festivalului ”Simfonia Lalelelor”, unul dintre cele mai așteptate evenimente locale și regionale, va fi intre 19 și 21 aprilie 2024. Organizat in Parcul Lunca Argeșului, dar și in zona centrala a orașului,…