Garda de Coasta, raspuns pozitiv de la APM Constanta, pentru construirea unor rezervoare necesare stocarii combustibilului (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Trei proprietari ai unui teren, situat in intravilanul comunei Agigea, au solicitat de la APM Constanta elaborarea unui PUZ in vederea lotizarii. Cei trei beneficiari ai PUZ ului sunt: Designed By Zen SRL, Kizilcelik Eda, Saglam Ghiulnur.Designed By Zen SRL, Kizilcelik Eda si Saglam Ghiulnur au solicitat…

- Garda de Coasta este structura regionala, subordonata Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, cu competenta in zona de 30 kilometri de la frontiera de stat a Romaniei spre interior, pe raza judetelor Constanta si Tulcea, la Marea Neagra si in zona de 10 kilometri de o parte si de alta a malului…

- Reteaua de apa potabila din zona de nord a comunei Nicolae Balcescu va fi extinsa de societatea SDM Master Group SRL, cu sediul in orasul Ovidiu. Valoarea contractului atribuit este de 789.880,83 lei.Primaria Nicolae Balcescu va extinde reteaua de apa potabila din zona de nord a comunei. Autoritatea…

- Primaria municipiului Mangalia urmeaza sa organizeze o procedura publica pentru atribuirea contractulului Servicii de intretinere parcuri pentru o perioada de 3 ani. Valoarea contractului este situata intre 1.264.423,02 si 7.586.538,12 RON.Primaria Mangalia, judetul Constanta va organiza licitatie publica…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara de la Alstom 16 locomotive electrice Traxx 3 MS. Valoarea totala a contractului se ridica la aproximativ 150 de milioane de euro, suma care include și serviciile de mentenanța oferite de producator 20 de ani. ”Alstom si Autoritatea pentru Reforma Feroviara…

- Firma Tudors Capital Investments SRL doreste desfiintarea piscinei si construirea unei vile turistice S P 2 3E, cu organizare de santier si imprejmuire teren. Valoarea investitiei este de 2,5 milioane lei Recent, pe portalul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, a fost publicat memoriul de prezentare…

- Licitatia deschisa pentru inchirierea, montarea, demontarea si supravegherea in functionarea de produse si echipamente pe perioada determinate pentru "Iluminat festiv pe perioada sarbatorilor de iarna 2023 2024 organizata de Primaria Cernavoda a fost anulata.Valoarea estimata a achizitiei era de 1.200.000…

- Garda de Coasta a deschis procedura pentru contractarea serviciilor de transport aerian pentru anul 2024, acordul cadru fiind estimat la o valoare intre 136.000 si 207.000 mii de euro. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde se precizeaza ca atribuirea se va…