Stiri pe aceeasi tema

- Ucrainenii susțin ca au doborat toate dronele lansate de ruși in noaptea de marți spre miercuri. Aparatele de zbor au fost depistate și doborate in sudul Ucrainei. Reprezentanții Forțelor aeriene ucrainene spun ca rușii au lansat 10 drone și mai multe rachete ghidate antiaeriene pe teritoriul ucrainean…

- Invazia totala a Rusiei in Ucraina in urma cu doi ani a fost precursorul atacului gruparii militante Hamas asupra Israelului din octombrie anul trecut, a declarat premierul italian Giorgia Meloni intr-un interviu publicat sambata, informeaza Politico.

- Filmul „ 20 de zile in Mariupol ”, desemnat cel mai bun documentar la Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA) 2024 poate fi urmarit sambata, de la ora 00.15, in premiera pe Pro TV si Voyo. Dupa aproape un deceniu in care a acoperit multe dintre conflictele internationale, Mstyslav Chernov a realizat…

- Americanii au avertizat ca rușii ar putea ocupa orașul cheie din estul Ucrainei, Avdiivka. Regiunea este scena unora dintre cele mai aprige lupte din ultimele luni. „Avdiivka risca sa cada sub controlul Rusiei”, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al SUA, John Kirby,…

- Ucraina și Rusia au realizat, cu medierea Emiratelor Arabe Unite, un acord privind cel mai mare schimb de prizonieri de razboi realizat din august 2023. Conform acordului Rusia a eliberat 230 de prizonieri ucrainieni, inclusiv membri ai forțelor armate și ai poliției de frontiera, in timp ce Ucraina…

- Polonia propune ca aliații NATO sa ofere Ucrainei arme cu raza lunga de acțiune pentru a raspunde atacurilor rusești. De asemenea, polonezii solicita impunerea unor noi sancțiuni Rusiei. Vestul ar trebui sa ofere Ucrainei arme cu raza mai lunga de acțiune, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw…

- Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovita de un baraj de rachete dimineața devreme. Cel puțin 16 persoane au fost ranite și mai multe incendii au izbucnit in oraș, potrivit Sky News. Vitaly Klitschko, primarul Kievului, a declarat ca 15 dintre cei raniți au fost transportați la spital, dar pana acum nu…

- La doua zile dupa ce trei dintre cele mai avansate bombardiere cu dublu rol ale forțelor aeriene rusești au fost doborate intr-o ambuscada aeriana cu rachete la sud de Herson, armata ucraineana susține ca a mai doborat un Su-34 – de data aceasta, ținta a fost lovita deasupra orașului ocupat Mariupol,…