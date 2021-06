Marea Britanie: Unionistul Paul Givan, desemnat prim-ministru al Irlandei de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat Unionist nord-irlandez (DUP) a anuntat marti desemnarea lui Paul Givan pentru a conduce guvernul acestei provincii britanice, alaturi de republicani, intr-un context de puternice tensiuni post-Brexit, transmite AFP. Paul Givan, 39 de ani, deputat in adunarea locala nord-irlandeza…

- „Daca v-ati hotarat sa ramaneti in Regatul Unit si nu ati aplicat pentru obtinerea statutului de rezident, va rog sa aplicati acum, pentru a va proteja dreptul de trai, lucra si studia aici.In cazul in care cunoașteți cetațeni romani sau cetațeni europeni de alta naționalitate care nu au aplicat inca,…

- Prim-ministrul unionist al Irlandei de Nord, Arlene Foster, și-a anunțat demisia miercuridupa tensiunile din partidul sau legate de consecințele Brexitului asupra provinciei britanice, potrivit AFP.Arlene Foster, cheia negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a anunțat…

- Arlene Foster, premierul provinciei britanice Irlanda de Nord, a anuntat miercuri dupa-amiaza ca va demisiona, in contextul crizei politice care a culminat cu aparitia controalelor la limita administrativa cu restul Marii Britanii din cauza Brexit. "In urma cu putin timp, l-am sunat pe presedintele…

- Prim-ministrul nord-irlandez Arlene Foster si-a anuntat miercuri demisia din aceasta functie si din cea de lider al Partidului Democrat Unionist (DUP), in urma unei fronde in interiorul formatiunii sale in legatura cu consecintele Brexit-ului asupra Irlandei de Nord, transmit AFP si Reuters. Arlene…

- Regatul Unit al Marii Britanii este prima țara din lume care a autorizat și administrat un vaccin anti-coronavirus. Campania de imunizare in masa a populației țarii a inceput in 2020, la inceputul lunii decembrie. Ministrul britanic al Intreprinderilor, Kwasi Kwarteng, spune ca jumatate din populatia…

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat marti prioritatile guvernului sau in ce priveste politica externa si de aparare post-Brexit, prin care Londra se angajeaza sa creasca influenta Regatului Unit in regiunea Indo-Pacific, in incercarea de a echilibra dominatia Chinei, relateaza Reuters. Iata…