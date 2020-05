Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie s-a imprumutat in premiera cu dobanzi negative, pe fondul temerilor legate de o recesiune profunda Marea Britanie s-a imprumutat in premiera la dobanzi negative, pe fondul temerilor in crestere legate de declansarea unei recesiuni profunde din cauza pandemiei cu coronavirus. În…

- Marea Britanie s-a imprumutat in premiera la dobanzi negative, miercuri, pe fondul temerilor in crestere legate de declansarea unei recesiuni profunde si a asteptarilor investitorilor pentru noi achizitii de obligatiuni de catre bancile centrale, transmite Reuters, conform news.ro.In cadrul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au propus, luni dupa-amiaza, crearea unui fond european de relansare economica in valoare de 500 de miliarde de euro, in contextul crizei generate de pandemie. „Fondul va avea amploarea de 500 de miliarde de euro din bugetul…

- Banca Angliei se asteapta ca Marea Britanie sa inregistreze in 2020 cea mai grava recesiune din istorie. Contracție economica de 14% Banca Angliei a lasat nemodificata dobanda de baza, dar in paralel a avertizat ca se asteapta in acest an la o contractie istorica de 14% a PIB-ului Marii Britanii, cea…

- Cițu anunța ca, joi, Romania s-a imprumutat la dobanzi negative, pentru prima data in istorie: “Inseamna ca, daca ne imprumutam un leu, trebuie sa dam inapoi 90 de bani” Romania s-a imprumutat joi, pentru prima oara in istorie, la dobanzi negative, a anuntat joi, in deschiderea sedintei…

- Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, joi, 150 de milioane de euro de la banci la o dobanda de - 0,11% pe an, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, cu maturitatea reziduala la 5 de luni. Valoarea nominala…

- Premierul desemnat, Florin Citu, care este si ministru de Finante interimar, a declarat joi ca, pentru prima oara in istoria sa, Romania s-a imprumutat cu dobanzi negative in euro. ‘Astazi avem si o veste buna si este o veste istorica pentru Romania: pentru prima oara in istorie, Romania s-a imprumutat…

- Ministrul interimar al Finanțelor Florin Cițu anunța joi, pe Facebook, o premiera in istoria Romaniei, și anume ca instituția pe care o conduce a reușit performanța de a se imprumuta la dobanzi negative.„V-am promis lucruri fantastice pentru TOȚI romanii. Astazi pentru prima oara in…