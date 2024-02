Germania a devenit a treia economie a lumii

Japonia și-a pierdut in 2023 poziția simbolica de a treia economie a lumii in favoarea Germaniei, in mare parte ca urmare a scaderii yenului, potrivit unei prime estimari a produsului intern brut (PIB) japonez publicata joi, transmite agenția AFP. In 2023, PIB-ul nominal al Japoniei s-a ridicat la circa 4.200 miliarde de dolari, fața de aproximativ 4.500 miliarde de dolari pentru Germania, al carei PIB nominal a fost stimulat de inflație, care s-a menținut ridicata in aceasta țara anul trecut. Insa in termeni reali, adica excluzand inflația, PIB-ul Japoniei a accelerat anul trecut (+1,9%, fața…