- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, marti seara, ca s-a ajuns la o forma finala a Contractului colectiv de munca dintre sindicatul reprezentantiv si Compania Nationala Posta Romana si a precizat ca angajatii vor primi o crestere salariala cuprinsa intre 350 si 370 de lei net, care va fi…

- Anul 2024 se anunta a fi unul plin de incertitudini, iar numarul firmelor cu probleme ar putea depasi, in acest an, 150.000, pe fondul efectelor negative generate de cresterea taxelor, de persistenta inflatiei si accentuarea scaderii vanzarilor. Contractia puternica a cererii determina tot mai multe…

- Actiunile BRK Financial Group s-au depreciat cu 14,75% in deschidere, la 0,13 lei/titlu. Ulterior, scaderea s-a redus la 13,44%, iar apoi la 12,13%. UPDATE La 11:42, deprecierea era de 13,77%, la 0,1315 lei/actiune. La 13.35, cotatia era in scadere cu 14,10%. Vineri, actiunile companiei crescusera cu…

- Sunt mai multe mașini inmatriculate. Raportul ACEA cu privire la inmatricularile de autoturisme noi in Europa arata ca in luna ianuarie 2024 au intrat in circulație 1.015.381 de mașini, in creștere cu 11,5% fața de prima luna din 2023. Raportul Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA)…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea in scadere cu 1%, continuand evolutia descendenta din ziua anterioara. Pierderile au fost conduse de un declin de 27% al sectorului tehnologic, in timp ce actiunile din serviciile financiare au pierdut 1,7%. Pierderile s-au adancit dupa ce noi date…

- Shell, ExxonMobil și Chevron au demonstrat performanțe financiare semnificative, respectandu-și angajamentele de a iniția noi proiecte de petrol și gaze, de a reduce costurile și de a spori randamentul acționarilor. In mod colectiv, aceste companii energetice de top la nivel mondial au returnat peste…

- O decizie care da fiori Moscovei vine de la Pentagon. Statele Unite iau in calcul sa amplaseze arme nucleare in Marea Britanie pentru prima data in ultimii 15 ani. Decizia vine pe fondul unei amenintari tot mai mari din partea Federatiei Ruse. Focoasele nucleare, care sunt de trei ori mai puternice…