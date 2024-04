Stiri pe aceeasi tema

- Romanii interesați sa-și plaseze banii in titluri de Stat mai au timp cateva zile pentru Fidelis de aprilie 2024. Miercuri se incheie perioada de subscriere, iar ulterior vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB). Pe piața se mai gasesc și emisiuni din anii trecuți, unele la prețuri mai mici…

- Statul se imprumuta din nou de la populație! Romanii pot investi in titluri Fidelis in perioada 8 - 17 aprilie 2024. Ministerul Finantelor vinde noi titluri de stat si ofera o dobanda fixa de 7%.

- Guvernul Romaniei se va imprumuta 7 miliarde de lei, bani pe care ii va folosi la plata pensiilor, a dobanzilor și a majorarilor salariale! Vezi cat va plati fiecare roman doar pentru luna aprilie! Romania se pare ca a ajuns sa traiasca din imprumut! Cel puțin așa spun datele oficiale, care arata ca…

- Mulți romani cumpara titlurile de Stat din programele Fidelis și Tezaur. Șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu, susține ca anul trecut Ministerul Finanțelor a vandut 21 de miliarde in cele doua programe. Daca unii au mai mulți bani și merg spre Fidelis, cei cu sume mai mici se duc spre Tezaur.

- Bancile din Romania au acordat anul trecut credite noi populației și companiilor in valoare de 140 miliarde lei, in creștere cu 10,41% comparativ cu volumul imprumuturilor noi accesate in 2022.

- Ministerul a imprumutat 995,4 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu o maturitate la 23 de luni, potrivit BNR. Ministerul Finanțelor a raportat un randamentul mediu de 6,05% anual pentru aceasta emisiune. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, iar bancile au subscris…

- Romanii au imprumutat Statul cu 1,79 miliarde lei in februarie 2024 prin programul Fidelis, titlurile de stat care se listeaza la Bursa de Valori București (BVB). Suma este cu mult sub cea din decembrie 2023. Ministerul Finanțelor a atras atunci aproape 2,5 miliarde lei.

- Ministerul Finanțelor a facut un imprumut! Mai exact, Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, 340 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 168 de luni si un randament mediu de 6,55% pe an, conform datelor publicate de Banca…