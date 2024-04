Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a sustinut, marti, ca romanii au investit o suma record, aproape 3,2 miliarde de lei, in emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Potrivit lui Ciolacu, asta arata increderea lor in dezvoltarea economiei romanesti. ”Vad ca romanii au investit o suma record, aproape…

- ”Vad ca romanii au investit o suma record, aproape 3,2 miliarde de lei, in emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Asta arata increderea lor in dezvoltarea economiei romanesti”, a spus premierul in deschiderea sedintei Executivului. Seful Executivului a mai spus ca aceeasi incredere a vazut-o…

- Premierul Marcel Ciolacu a sustinut, marti, ca romanii au investit o suma record, aproape 3,2 miliarde de lei, in emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Potrivit lui Ciolacu, asta arata increderea lor in dezvoltarea economiei romanesti. ”Vad ca romanii au investit o suma record, aproape…

- In 2023, Romania a inregistrat un deficit comercial alimentar de aproximativ 1,3 miliarde de euro, evidențiind o continua creștere a diferenței dintre importuri și exporturi in sectorul agroalimentar. Potrivit Institutului Național de Statistica, situația reflecta o creștere modesta a ambelor fluxuri…

- ”Un nou record doborat de donatorii-investitori. Donatorii-investitori nu inceteaza sa ne surpinda. ”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Acesta a reiterat cifrele transmise anterior de Ministerul Finantelor. ”Chiar daca am redus perioada de subscriere cu o saptamana, tot au depasit…

- Romanii au imprumutat Statul cu 1,79 miliarde lei in februarie 2024 prin programul Fidelis, titlurile de stat care se listeaza la Bursa de Valori București (BVB). Suma este cu mult sub cea din decembrie 2023. Ministerul Finanțelor a atras atunci aproape 2,5 miliarde lei.

- Marcel Ciolacu a fost prezent marti, la sesiunea ordinara a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania. “Am vrut neaparat sa vin aici pentru ca sunteti oamenii care stiti cel mai bine asteptarile romanilor. Ma refer la oamenii harnici si credinciosi ai satului romanesc, pe ai caror umeri…

- Șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, a declarat la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) ca romanii nu mai pot fi pacaliți cu vorbe, iar satele și comunele din Romania se dezvolta cu gradinițe, dispensare, sisteme de alimentare cu apa și gaz și nu cu demagogie. “Am vrut neaparat sa…