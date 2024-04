Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a sustinut, marti, ca romanii au investit o suma record, aproape 3,2 miliarde de lei, in emisiunea de titluri de stat Fidelis din acest an. Potrivit lui Ciolacu, asta arata increderea lor in dezvoltarea economiei romanesti. ”Vad ca romanii au investit o suma record, aproape…

- ”Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie si procesare! Romania are nevoie de investitii in procesarea materiei prime pe care o obtin fermierii nostri! Numai asa vom creste valoarea produselor romanesti si vom echilibra balanta comerciala. Am prezentat potentialul…

- Alin Marius Andries a fost intrebat joi, la evenimentul News.ro – Perspectivele macroeconomice si fiscale ale Romaniei pe 2024. Editia a II-a, despre finantarea datoriei publice. “Necesarul de finantare anul acesta, tinand cont de deficit si de refinantare a datoriei publice, este de 181 de miliarde,…

- ”Un nou record doborat de donatorii-investitori. Donatorii-investitori nu inceteaza sa ne surpinda. ”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Acesta a reiterat cifrele transmise anterior de Ministerul Finantelor. ”Chiar daca am redus perioada de subscriere cu o saptamana, tot au depasit…

- Romanii au imprumutat Statul cu 1,79 miliarde lei in februarie 2024 prin programul Fidelis, titlurile de stat care se listeaza la Bursa de Valori București (BVB). Suma este cu mult sub cea din decembrie 2023. Ministerul Finanțelor a atras atunci aproape 2,5 miliarde lei.

- Madbouly a declarat, intr-o conferinta de presa, la care au participat oficiali egipteni si din emiratele Arabe Unite, ca Egiptul va primi un avans de 15 miliarde de dolari in saptamana viitoare si alte 20 de miliarde de dolari in doua luni. Acordul este cea mai mare investitie straina directa intr-un…

- Comertul cu bunuri non-petroliere a crescut cu 12,6% fata de anul precedent, in timp ce exporturile de bunuri si servicii au depasit 1.000 de miliarde de dirhami, stabilind un nou record, a declarat Thani Al Zeyoudi, ministrul Cmertului Exterior, intr-o postare separata pe social media. ”(Acest lucru)…