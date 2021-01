Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Donald Trump ii va lasa Biroul Oval lui Joe Biden, care isi va incepe oficial mandatul de presedinte al Statelor Unite, pe fondul unei divizari extreme in societatea americana. Pana pe 20 ianuarie, Televiziunea Romana va tine conectați la evenimentele dedicate inaugurarii.

- Pe 20 ianuarie Joe Biden va deveni oficial cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cu ocazia ceremoniei de investire, organizatorii evenimentului au anunțat „o parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat marti ca nu vrea sa vada o granita pazita intre Irlanda si Marea Britanie, adaugand ca a discutat anterior problema cu prim-ministrii britanic si irlandez, dar si cu alti lideri europeni, transmite Reuters potrivit Agerpres. Joe Biden a subliniat importanta…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, l-a felicitat, marti, pe Joseph Biden pentru victoria în scrutinul prezidential din Statele Unite si a pledat pentru consolidarea parteneriatului bilateral.„Tocmai am vorbit cu Joe Biden pentru a-l felicita pentru victoria în alegeri”,…

- Iata mesajul presedintelui Klaus Iohannis pentru presedintele ales al SUA, Joe Biden: "Stimate domnule Președinte-ales, Am deosebita onoare și placerea de a va adresa felicitarile mele cu ocazia alegerii dumneavoastra in funcția de Președinte al Statelor Unite ale Americii. Romania,…