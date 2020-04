Marea Britanie are cu 52% mai multi morti de coronavirus decat a raportat Guvernul Johnson Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia, relateaza Reuters.



Potrivit ONS, 21.284 de persoane au murit din cauza virusului pana la 17 aprilie - cu 52% mai multi morti decat cele 13.917 de decese inregistrate la aceasta data in spitale si anuntate de Guvern la 18 aprilie.



In total 7.316 morti au fost inregistrate in

Sursa articol si foto: business24.ro

