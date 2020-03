Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea creste asupra prim-ministrului britanic Boris Johnson pentru a inchide scolile si a modifica politica guvernului impotriva epidemiei de coronavirus, despre care unii experti afirma ca ar putea creste numarul deceselor, transmite dpa. Parlamentari nord-irlandezi au depus luni…

- Primul ministru britanic, Boris Johnson, a avertizat ca mai multe familii își vor pierde persoanele dragi din cauza coronavirus, dar a adoptat o abordare foarte distincta de combaterea focarului. Mai jos este argumentul științific și de sanatate publica din spatele abordarii britanice.…

- Peste 110.000 de britanici au semnat o petiție prin care cer instiuirea caratinei pe teritoriul Marii Britanii. Pentru ca solicitarea a fost semnata de peste 100.000 de oameni, caceasta va fi dezbatuta in Parlament.Peste 110.000 de oameni au semnat o petitie prin care este cerut Guvernului britanic…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- ​Parlamentul European a atras atenția asupra drepturilor cetațenilor europeni care traiesc in Marea Britanie, exprimandu-și temerea ca acestea ar putea fi prejudiciate de catre guvernul lui Boris Johnson, dupa Brexit.

- Parlamentul European ar putea bloca Acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana din cauza nerespectarii de catre Guvernul de la Londra a drepturilor cetatenilor europeni, afirma Guy Verhofstadt, negociatorul PE privind Brexit, infomeaza Mediafax. "Toata lumea presupune…

- Exista o asemanare izbitoare intre schimbarea seismica din politica britanica, care l-a „intronat” pe Boris Johnson, saptamana trecuta, si miscarea Vestelor Galbene care a incercat sa-l indeparteze pe Emmanuel Macron de la putere, in Franta, iarna trecuta, scrie intr-un editorial Politico, John Lichfield,…