Marcel Pavel, viața după COVID-19 Marcel Pavel, viața dupa COVID-19 Marcel Pavel s-a numarat printre primele persoane publice din Romania diagnosticate cu COVID-19. A stat internat in spital, iar dubla pneumonie și coronavirusul i-au dat emoții mari. L-au facut chiar sa se teama pentru viața lui. Acum, la aproape doua luni dupa aceste momente grele, artistul inca respecta cu sfințenei sfaturile medicilor. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Marcel Pavel Official (@marcelpavelofficial) pe Iul 26, 2020 la 10:00 PDT Conform Click.ro . soția lui, Violeta, este cea care are grija de el acum. Ii gatește fara… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

