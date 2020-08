Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca o eventuala votare a motiunii de cenzura inaintate de PSD ar "subrezi dramatic capacitatea Guvernului de a face fata provocarilor imense” cu care se confrunta, el aratand ca, din punctul de vedere al puterii executive, dezbaterea motiunii inainte de a se pronunta Curtea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații inca poarta negocieri cu celelalte partide privind votul asupra moțiunii. Deși nu are suficiente voturi, liderul social-democrat a spus ca este sigur ca moțiunea va trece. ”PSD nu are singur suficiente voturi pentru a trece…

- Vineri are loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD in care se va discuta despre data votului in cazul motiunii de cenzura si congres. "Noi ne dorim sa votam cat mai repede, pentru ca, in momentul asta, orice zi in plus cu Guvernul Orban este pierdere pentru tara, atat sanitar vorbind, cat…

- Liderul PSD al deputaților Alfred Simonis a declarat joi, la Parlament ca atacul la Curtea Constitutionala referitor la motiunea de cenzura , anunțat de Ludovic Orban, este "doar un tertip" ca guvernul "sa mai stea câteva zile în plus la Palatul Victoria". "Ludovic…

- Dupa o saptamâna de controverse cu social-democrații, liberalii au decis sa sesizeze Curtea Constituționala pe un conflic juridic de natura constitutionala între Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura de catre PSD în vacanta parlamentara, a anunțat Ludovic Orban.Orban…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca momentul depunerii moțiunii de cenzura in vacanța parlamentara este unul „absurd” și ca, pe langa acest lucru, este „inca un act iresponsabil din partea PSD”, deoarece Romania se confrunta cu pandemia de coronavirus și cu criza economica. Totodata, el a precizat…

- E ziua moțiunii in Parlament. PSD urmeaza sa depuna, astazi, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune pe 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…

- Deputații Platformei Demnitate și Adevar au semnat in aceasta dimineața moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Ion Chicu. Evenimentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a formațiunii.