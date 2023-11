Marcel Ciolacu, la lansarea filmului Miami Bici 2

Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent la lansarea in avanpremiera a filmului Miami Bici 2. De-a lungul timpului, Marcel Ciolacu s-a declarat un admirator al comediei. De aceasta data a avut și un motiv in plus sa participe la lansare, fiindca, in partea a doua a productiei, localitatea Buzau, orasul in care s-a nascut, este in prim-plan. Pentru acest eveniment, premierul a optat pentru purtarea unui tricou inscripționat sugestiv: Make Buzau Great Again, laitmotivul filmului. Comedia este o continuare a filmului „Miami Bici” și va aparea in cinematografe pe 24 noiembrie. The post Marcel Ciolacu,…