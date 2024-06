Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca fugarii sunt obligati sa-si suporte cheltuielile de aducere in tara. Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a precizat ca aceasta lege prevede de acum „un lucru de bun simt si absolut normal intr-un stat de drept”.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru completarea art. 16 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, conform careia costurile aferente preluarii fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata vor fi avute in vedere la…

- Fugarii vor trebui sa suporte cheltuielile de aducere in țara. Legea a fost aprobata de Parlament. Care sunt regulile Fugarii vor trebui sa suporte cheltuielile de aducere in țara. Legea a fost aprobata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Este reglementata procedura prin care…

- Fugarii ar putea fi obligați sa suporte cheltuielile de aducere in țara. Legea a fost aprobata la Senat Fugarii ar putea fi obligați sa suporte cheltuielile de aducere in țara. Senatul a adoptat luni un proiect legislativ initiat de Guvern in acest sens. Acesta reglementeaza modalitatea de stabilire…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii concurentei 21/1996, prin care se stabileste ca plenul Consiliului Concurentei este format din noua membri, acestia avand un mandat de cinci ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data, conform Agerpres. Actul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, 15 martie, legea pentru stoparea risipei alimentare, o initiativa legislativa sustinuta de USR. Consumatorii vor putea beneficia de preturi reduse la alimente inainte de data expirarii si va fi simplificata procedura prin care organizatiile neguvernamentale…