Robert Sighiartau, candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean, a susținut luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca atat el, cat și familia sa sunt intimidați și harțuiți de instituțiile statului, care are ar face jocurile liderului PSD BN. „Am spus de la bun inceput ca nimeni și nimic nu ma poate opri. Voi lupta toata viața mea pentru libertatea de exprimare, de opinie și pentru valorile in care cred. Nu mi-e frica de nimeni! Ma simt nevoit sa le spun bistrițenilor lucrurile care mi s-au intamplat in ultimele zile, lucruri extrem de grave la care nu am crezut ca se va ajunge in…