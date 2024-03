Azi, premierul Marcel Ciolacu are pe agenda participarea la prezentarea a trei caravane medicale, in cadrul evenimentului de lansare a serviciilor medicale mobile pentru mediul rural, destinate femeilor insarcinate și copiilor. Programul de servicii medicale mobile este elaborat și implementat de organizația Salvați Copiii din Romania, in parteneriat cu Guvernul Romaniei. Potrivit datelor organizației ”Salvați Copiii”, Romania se menține printre primele locuri in Uniunea Europeana, cu o rata a mortalitații infantile de 5,6 la 1.000 de copii nascuți vii in 2020 (date definitive pentru anul 2020,…